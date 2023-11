Collectivités franciliennes : quelles opportunités européennes pour vos projets en 2024 ? Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 30 novembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Collectivités franciliennes : quelles opportunités européennes pour vos projets en 2024 ? Jeudi 30 novembre, 14h30 Région Île-de-France Sur inscription avant le 29 septembre

Il s’inscrit dans une série de webinaires et ateliers pratiques organisés de façon régulière à partir de l’an prochain, qui viendront compléter l’offre d’appui aux porteurs de projets franciliens du Service développement et stratégies européennes de la Région.

L’objectif est de permettre aux collectivités et aux EPCI franciliens de mieux comprendre les opportunités proposées par l’Europe pour faire avancer leurs projets, quels sont les appels à projets et autres opportunités à venir en 2024 et comment s’en saisir et se faire accompagner. Un temps d’échange et de questions est également prévu.

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://s.region.iledefrance.fr/6314/www/0028dc00041de286.html »}] https://s.region.iledefrance.fr/6314/www/0028dc00041de286.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:30:00+01:00 – 2023-11-30T16:00:00+01:00

2023-11-30T14:30:00+01:00 – 2023-11-30T16:00:00+01:00

collectivités fonds européens