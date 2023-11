Lancement du Réseau régional des incubateurs et accélérateurs franciliens Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 21 novembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Lancement du Réseau régional des incubateurs et accélérateurs franciliens Mardi 21 novembre, 13h30 Région Île-de-France Sur inscription

La Région Île-de-France a la chance de regrouper plus de 200 incubateurs et accélérateurs sur son territoire.

Le Réseau régional porte une ambition à double niveau :

A l’échelle de ses membres (les incubateurs et accélérateurs franciliens), il consolidera et fera vivre une communauté des structures d’accompagnement. Il proposera une offre de services adaptée à leurs besoins et les rendra plus visibles dans l’écosystème d’innovation francilien.

A l’échelle des porteurs de projets et start-up, il rendra plus lisible l’offre d’incubation et d’accélération francilienne en devenant un point d’entrée privilégié dans leur recherche d’un programme d’hébergement et/ou d’accompagnement adapté à leurs besoins. Il générera également des passerelles entre les incubateurs, accélérateurs et les autres lieux d’innovation, afin de faciliter le parcours résidentiel des innovateurs et créateurs d’entreprises à l’échelle francilienne.

Au programme

• 13h30 : Accueil

• 14h00 : Retour sur les actions de la Région et présentation de l’offre de services du Réseau par les Vice-présidents Othman Nasrou et Alexandra Dublanche

• 14h20 : Présentation de la cartographie des 200 incubateurs et accélérateurs franciliens par l’Institut Paris Région

• 14h30 : Activation de l’offre de services du Réseau avec 3 tables rondes pour monter en compétences sur les sujets suivants : Femmes entrepreneures dans la Tech et la Deeptech/ Post-incubation et pré-industrialisation/ Financement et impact

• 17h30 : Cocktail avec déambulation autour de 4 stands : l’incubateur régional à impact Le Perqo, les aides régionales de soutien à l’innovation, les appels à projets européens pour les start-up et incubateurs, le programme de soutien à l’entrepreneuriat étudiant Pépite Start’up Île-de-France.

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T13:30:00+01:00 – 2023-11-21T18:30:00+01:00

