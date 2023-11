Cet évènement est passé Comité régional de suivi interfonds Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Comité régional de suivi interfonds Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 16 novembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Comité régional de suivi interfonds 16 – 26 novembre Région Île-de-France Consultation écrite réservée aux membres du comité Une consultation écrite du 16 au 26 novembre 2023 du comité régional de suivi inter-fonds (CRSI) sera organisée par la Région Île-De-France. L’ordre du jour est le suivant : Eléments soumis pour information – programmation 2021-2027 : Programme régionale : Actualisation du calendrier prévisionnel des futurs appels à projets du programme régional

Présentation de l'appel à projet FEDER 2023 – Accompagnement des PME Conformément aux dispositions de l'article 4.4 du règlement intérieur du comité, je vous invite à faire part de vos éventuelles observations sur ces documents dans un délai de 10 jours.

