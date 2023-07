Visites Guidées de l’Hôtel de Région Hauts-de-France (Conseil régional) – Amiens Région Hauts-de-France – Site d’Amiens Amiens, 17 septembre 2023, Amiens.

Visites Guidées de l’Hôtel de Région Hauts-de-France (Conseil régional) – Amiens Dimanche 17 septembre, 09h30 Région Hauts-de-France – Site d’Amiens Sur inscription uniquement.

Au 15 Mail Albert 1er, à Amiens, venez découvrir un hôtel particulier rénové au début du XXe siècle. Au programme : découvrez l’histoire du bâtiment et du quartier, pénétrez dans la salle des délibérations aménagée en 1977, visitez les salons et le bureau du Président .

10 visites historiques et institutionnelles :

Jauge : 20 visiteurs maximum par groupe,

Matin : 4 visites

Après-midi : 6 visites

Départ visite : 9h30- 10h15 – 11h – 11h45 – 13h30 – 14h15 – 15h – 15h45- 16h30 -17h

Région Hauts-de-France – Site d’Amiens 15 mail Albert 1er – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 74 27 00 00 http://www.hautsdefrance.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.hautsdefrance.fr »}] L’hôtel de Région, siège du Conseil régional de Picardie, a occupé plusieurs hôtels mitoyens élevés sur le boulevard du Mail entre 1835 et 1925. Il a été transformé et agrandi au milieu du XXe siècle. La visite proposée permettra au public de découvrir la salle des délibérations, aménagée en 1977, ainsi que l’ancien hôtel Vagniez (salons et bureau du Président) qui conserve un décor intérieur remarquable, notamment un bas-relief en bronze du sculpteur amiénois Albert Roze, intitulé « La Famille » et réalisé en 1909.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c) Région Hauts-de-France/ Michael Lachant