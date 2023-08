Challenge Mobilité des Hauts de France Région des Hauts-de-France Catégorie d’Évènement: Nord Challenge Mobilité des Hauts de France Région des Hauts-de-France, 17 septembre 2023, . Challenge Mobilité des Hauts de France 18 – 23 septembre Région des Hauts-de-France Inscriptions Du 18 au 23 septembre 2023, préférez les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : marche, vélo, transports en commun, covoiturage, télétravail pour vos trajets domicile-travail.

J’inscris mon établissement : https://challenge-mobilite-hdf.fr/jinscris-mon-etablissement/

Je suis un salarié : https://challenge-mobilite-hdf.fr/je-suis-un-salarie/

Informations : https://challenge-mobilite-hdf.fr/

