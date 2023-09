Formation des jeunes aux métiers de l’animation et du sport en partenariat avec le CREPS de Poitiers Région de Québec Saint-Ignace-de-Loyola, 4 septembre 2023, Saint-Ignace-de-Loyola.

Le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive de Poitiers (CREPS) de Poitiers s’associe à l’OFQJ, aux acteurs de l’insertion sur son territoire et à de nombreux partenaires québécois afin d’expérimenter un parcours de formation aux métiers de l’animation et du sport à destination des jeunes. Ce projet permettra d’intégrer des jeunes adultes en parcours d’insertion dans une préformation aux métiers ciblés et de leur proposer une mission de service civique d’un an au Québec avant de revenir préparer un diplôme de BPJEPS au CREPS, leur garantissant un emploi durable à l’issue. Ce projet est déployé en partenariat avec l’Ecole de la 2e chance, les missions locales, l’ANCT et la Corporation Sport Québec au Québec. Cette initiative souhaite intégrer une réciprocité avec la section québécoise.

Par ailleurs, une dizaine de jeunes en formation au CREPS vont préparer leur projet de mobilité professionnalisante post-diplôme de 3 à 6 mois dans le cadre du programme Stage pour demandeur d’emploi, grâce au partenariat de l’OFQJ avec Pôle emploi.

Outre le renforcement de la coopération entre les acteurs français et québécois des métiers du sport, cette expérimentation vise la promotion, auprès des jeunes en parcours d’insertion, de la filière des métiers du sport et de l’animation, fortement en tension en France. Cette démarche veut favoriser leur intégration en préformation SESAME (financement par l’État de programmes d’insertion professionnelle des jeunes en difficultés) à ces métiers au CREPS.

Ce projet s’inscrit également dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour lesquels l’Office souhaite faire des propositions d’actions et d’activités. Ce projet expérimental se poursuivra en 2024 par un projet collectif de remobilisation professionnel.

