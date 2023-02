Mission Québec Quantique Région de Québec Saint-Ignace-de-Loyola Catégories d’Évènement: D'Autray

Saint-Ignace-de-Loyola

Mission Québec Quantique Région de Québec, 22 mai 2023, Saint-Ignace-de-Loyola. Mission Québec Quantique 22 – 26 mai Région de Québec

Sur inscription

Une semaine pour découvrir l’écosystème quantique québécois Région de Québec Montréal;Bromont;Québec;Sherbrooke Saint-Ignace-de-Loyola J0K 2P0 D’Autray Québec Bpifrance organise, avec ses partenaires québécois, une délégation dédiée aux entreprises françaises désireuses de découvrir l’écosystème quantique québécois : intelligence artificielle, microélectronique, lasers, capteurs ou technologies quantiques, la mission passera par tous les lieux représentatifs de cette dynamique quantique outre-atlantique pour en rencontrer les acteurs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T23:30:00+02:00

2023-05-26T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: D'Autray, Saint-Ignace-de-Loyola Autres Lieu Région de Québec Adresse Montréal;Bromont;Québec;Sherbrooke Ville Saint-Ignace-de-Loyola lieuville Région de Québec Saint-Ignace-de-Loyola Departement D'Autray

Région de Québec Saint-Ignace-de-Loyola D'Autray https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ignace-de-loyola/

Mission Québec Quantique Région de Québec 2023-05-22 was last modified: by Mission Québec Quantique Région de Québec Région de Québec 22 mai 2023 Région de Québec Saint-Ignace-de-Loyola Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola D'Autray