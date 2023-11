La Semaine nationale des ressourceries et recycleries en Centre-Val de Loire Région Centre-Val de Loire La Semaine nationale des ressourceries et recycleries en Centre-Val de Loire Région Centre-Val de Loire, 2 décembre 2023, . La Semaine nationale des ressourceries et recycleries en Centre-Val de Loire 2 – 9 décembre Région Centre-Val de Loire La Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries est une manifestation festive et conviviale durant laquelle les adhérents du Réseau organisent des centaines d’événements partout sur le territoire : ateliers créatifs, ateliers d’auto-réparation, découverte de la Ressourcerie et démonstration des talents de nos salariés, conférences, rencontres, fêtes, grandes ventes à petits prix, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Avec en Centre-Val de Loire : ✨Marché de Noël Circulaire, samedi 2 décembre : 10h-18h, Neuillé-le-Lierre (37) par la Ressource’Ribambelle ✨Démonstration numérique, samedi 2 décembre 2023 de 10h à 12h, TAVERS (45) par Les Ateliers LigéteRiens ✨Atelier chaussette de Noël , samedi 2 décembre : 14h-17h, Neuillé-le-Lierre (37) par la Ressource’Ribambelle ✨Atelier créatif de Noël, mercredi 6 décembre de 11h à 12h30, TAVERS (45) par Les Ateliers LigéteRiens ✨Vente Récup’textile , mercredi 6 décembre 2023 de 9h30 à 11h et samedi 9 décembre 2023 de 9h30 à 11h, TAVERS (45) par Les Ateliers LigéteRiens Le programme complet est à retrouver ici Région Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://ressourceries.info/?SnRR&fbclid=IwAR3uWyyX6c3VUHUPcEVteCR2VRMVjDgvAZaCReTPRE9RxW-cZLxNHwUJLCg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-09T09:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:00:00+01:00 Détails Autres Lieu Région Centre-Val de Loire Adresse Centre-Val de Loire Lieu Ville Région Centre-Val de Loire latitude longitude 47.549025;1.732406

