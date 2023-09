Mission de Kemitek en région Auvergne Rhône-Alpes Région Auvergne Rhône-Alpes Ville-sur-Cousances, 9 octobre 2023, Ville-sur-Cousances.

Kemitek est un centre de recherche appliquée spécialisé en chimie verte et mise à l’échelle de procédés chimiques. Le centre de recherche existe depuis plus de 20 ans et il est labellisé à la fois au Québec (centre collégial de transfert de technologies, CCTT) et au Canada (centre d’accès à la technologie, CAT). Du laboratoire jusqu’à la précommercialisation, Kemitek accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation dans les différents domaines de l’industrie chimique. Les membres de Kemitek travaillent régulièrement en collaboration avec des universités, des centres de recherche afin de proposer toutes les expertises nécessaires aux projets de l’industriel.

L’année de l’innovation franco-québécoise (AIFQ) a pour but de promouvoir les échanges et les partenariats entre la France et le Québec en lien avec des secteurs prioritaires (énergie, transport, IA etc.). Kemitek a un chercheur spécialiste (Dr. David Gendron) en polymères qui a plusieurs projets de recherche en lien avec les énergies (polymères biosourcés dans des cellules photovoltaïques) et le transport (membranes biosourcées dans les batteries, polymères pour le stockage d’énergie etc.).

Une délégation de trois personnes, Juliette Garcia (Directrice adjointe au développement des affaires), François Marquis (Directeur ingénierie) et le Dr. David Gendron (Chercheur sénior) viendra dans la région lyonnaise et grenobloise pour rencontrer différents intervenants du milieu de la chimie durable, des polymères, des matériaux avancés et biosourcés, des batteries etc.

L’objectif principal est de mieux connaître l’écosystème d’innovation dans la région AURA en visitant des centres de recherche et universités/des industriels (start-up, PME, grandes entreprises) et en rencontrant des représentants de SATT, de pôles de compétitivité etc. Cette délégation se rendra également à au moins un évènement (Les entretiens Jacques Cartier, Batteries EVENT 2023, Salon Pollutec) qui se déroulera en région AURA pendant son séjour.

Pour des informations sur la mission en France : jgarcia@kemitek.org

Pour plus d’information sur Kemitek : https://www.kemitek.org/

Chimie verte Mise à l’échelle