Régine Lapassion « Waniyo » Rocher de Palmer, 11 novembre 2021, Cenon.

Régine Lapassion « Waniyo »

Rocher de Palmer, le jeudi 11 novembre à 18:30

Chanteuse virtuose du répertoire afro-américain, Régine Lapassion revisite le patrimoine musical guyanais en formule acoustique. Accompagnée de musiciens, elle crée un univers où Kasékò, Grajé, Biguine et Bélia se mêlent à la soul et au jazz. Les rythmes du Kasékô, du Grajé, de la Biguine, et du Béliya en autres, se mêlent aux harmonies de la soul et du jazz pour créer un univers unique dans lequel la chanteuse s’approprie chaque chanson avec ferveur et générosité, transcendée par l’accompagnement subtil du pianiste virtuose Denis Lapassion et du percussionniste émérite, Fernando Renau-Ferrer.

Tarif unique : 10€ / Tarif 2 spectacles (Régine Lapassion et Ceïba) : 15€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T18:30:00 2021-11-11T20:30:00