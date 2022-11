Lueurs d’Hiver, parade de marionnettes Régie de Quartier Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Lueurs d’Hiver, parade de marionnettes Régie de Quartier, 3 décembre 2022, Montreuil. Lueurs d’Hiver, parade de marionnettes Samedi 3 décembre, 17h30 Régie de Quartier

gratuit

Les Marionnettes des Anthropologues sont de sortie, pour une parade familiale et magique, en musique, fumigènes colorés et artifices Régie de Quartier 16 ter rue des Grands Pêchers, 93100 Montreuil Bel Air – Grands-Pêchers Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Les Marionnettes des Anthropologues sont de sortie, pour une parade familiale et magique, en musique, fumigènes colorés et artifices.

Rejoignez le cortège ce samedi 3 décembre 2022.

La parade démarrera à 17h30 à la Régie de Quartier au 16 ter rue des Grands Pêchers, 93100 Montreuil.

… Et bien sûr, c’est gratuit !

