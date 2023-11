Rammstein: Europe Stadium Tour 2024 RCF ARENA Campovolo, 21 juillet 2024, REGGIO EMILIA.

Rammstein: Europe Stadium Tour 2024 RCF ARENA Campovolo. Un spectacle à la date du 2024-07-21 à 19:30 (2024-05-15 au ). Tarif : 0.0 à 0.0 euros.

Après l’été, c’est juste avant la prochaine tournée : Rammstein sera de retour dans les stades d’Europe en 2024 ! L’année prochaine, Rammstein embarquera à nouveau dans ses camions son impressionnant dispositif scénique et ses effets pyrotechniques époustouflants pour prendre la route. Les millions de personnes qui ont assisté aux concerts à guichets fermés du groupe ces dernières années peuvent témoigner du fait que ces spectacles sont uniques par leur nature, leur ampleur et leur qualité. En 2024, juste à temps pour le 30ème anniversaire de Rammstein, fans de la première heure et néophytes auront à nouveau l’occasion de vivre en direct le « spectacle gigantesque » du groupe (Rolling Stone Magazine). Les Berlinois ont l’élégance de ne pas dévoiler tout leur arsenal détonnant dès le début des hostilités, en témoigne les fumées émanant des toits des stades pendant les deux heures de show, alors que le groupe enchaine ses plus grands tubes. Rammstein

Votre billet est ici

RCF ARENA Campovolo REGGIO EMILIA Via dell’Aeronautica Landes

0.0

EUR0.0.

Votre billet est ici