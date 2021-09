Châtenay-Malabry L'Azimut - Le Pédiluve Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Reggiani « Il Francese » L’Azimut – Le Pédiluve Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Reggiani « Il Francese » L’Azimut – Le Pédiluve, 16 décembre 2021, Châtenay-Malabry. Reggiani « Il Francese »

L’Azimut – Le Pédiluve, le jeudi 16 décembre à 20:00

Plongez dans le tourbillon de la vie de Serge Reggiani ! Né dans le Nord de l’Italie, il grandit en France où il devient comédien et l’un des grands interprètes de la chanson française.

Épris de ses mélodies et poèmes, Jean-Louis Cassarino, Louis-François Bertin-Hugault et Diane Calma, s’emparent du répertoire et de l’histoire de Reggiani.

De 5 € à 10 €

Chanson / France L’Azimut – Le Pédiluve 254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu L'Azimut - Le Pédiluve Adresse 254 avenue de la Division Leclerc - 92290 Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Le Pédiluve Châtenay-Malabry