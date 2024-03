Reggaeton Gang Fusion à la Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 23h00 à 05h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

De 14 à 21 euros.

Reggaeton Gang Fusion est de retour ! Après une édition plus que brûlante en février, la RGF revient le 6 avril !

Après 3 ans de loyaux services, Perreo Supremo devient Divin0 !

Elevated, reinvented Divin0 naît de corps libérés, de l’envie de créer des espaces pour toustes. Divin0 diffuse la beauté des connexions latines, européennes et globales. Une communion, une messe de passionné.e.s et de danseurs.euses, réuni.e.s par leur amour du Reggaeton et du Global Perreo, sur un dancefloor toujours plus inclusif et libre

6 avril 2024 : RGF par Divin0 avec un very special guest venu tout droit du Mexique.

En Chaufferie : funk BR & Baile all night long avec Fumaça Fluxo !

4 étages, 2 salles & 2 ambiances, animées par les Angelitos du Perreo et Culos Bendecidos !

Amor . perreo . community. safe(r) spaces

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/reggaeton-gang-fusion-9/ https://fb.me/e/1SFbdLzy4 https://shotgun.live/events/reggaeton-gang-fusion-by-divin-0

RGF