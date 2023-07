REGGAE vs ROCK L’international Paris, 17 juillet 2023, Paris.

Le lundi 17 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif unique : 5 EUR

OYEZ! OYEZ!‍ Le Cap10 vous propose une nouvelle soirée con-cept:

ROCK to REGGAE

C’est simple, ça commence avec du rock WTF super chouette, et ça transit par du reggae aggressif prog rock et ça finit avec un super groove powa’ reggae dub rock plus plus.

19h30 TRIP_TIQ?

Post-punk noise rock psychédélique

Des riffs tranchants, des boucles picturales, des incantations abstraites, rythmiques syncopés, du synthé, milles effets, une pharmacopée de son et d’arrangements.

Tout un programme, « zètes pas prêt » comme on dit dans le jargon.

lien d’écoute : COMING SOON !

20h30 ☠️ (WE ARE ALL) PIRATES

Aggressive reggae & skatanik rock

La vie est dure et froide: leurs sons aussi. La ville est grande et tranchante: leur groove aussi. La colère est forte et déchainée: leur riffs aussi. L’amour est mélancolique et grandiose: leur chant aussi.

Un bordel tragi-comique à voir au moins 30 fois dans sa vie.

https://weareallpirates.bandcamp.com/

21h30 = IMSWAN

Jazz dub & rock reggae

Une fusion de rock sympa, de jazz juteux et de soul. Des improvisations, des envolées mélodiques et des instants planants, qui fusent et jaillissent, comme sur les vagues de l’océan.

De purs musiciens en formation compacte.

https://imswan.bandcamp.com/album/katchastar

19h : Portes

19h30 : Concerts!

02h : Fermeture du bar

Entrée = 5€

Frip’irate & merch’ des groupes

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://www.linternational.fr/ https://www.facebook.com/events/3523204624591977/ https://www.facebook.com/events/3523204624591977/

REGGAE vs ROCK