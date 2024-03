Reggae Catholique : Les Guetteurs Eglise Saint-Roch Paris, vendredi 5 avril 2024.

Reggae Catholique : Les Guetteurs Concert et Témoignages Vendredi 5 avril, 19h30 Eglise Saint-Roch Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

Le vendredi 5 avril, à 19h30 en l’Eglise Saint-Roch, le Cercle Saint-Honoré aura la joie d’accueillir Les Guetteurs pour un concert et témoignages.

Les Guetteurs sont nés il y a 15 ans : en avril 2007, lorsque Fratoun, alors âgé de douze ans, a eu dans le cœur de partager sa foi par la musique. De concert en concert, de chanson en chanson, d’album en album, le groupe s’est peu à peu formé, professionnalisé, pour enfin devenir ce qu’il est aujourd’hui : une bande de cinq musiciens expérimentés et sonorisés par un ingénieur d’exception, une équipe joyeuse capable de soulever les foules. Leurs mélodies sont entraînantes, leurs rythmes chaloupés, leurs textes poétiques. Leurs chansons atteignent leur but : toucher les cœurs.

En juin 2023, ils reviennent avec l’album Roi : onze chansons qui transmettent un message d’espérance, de foi et d’amour. Onze chansons portées par un rythme : le reggae. Onze chansons qui parlent d’un ROI : le Christ. Ce nouvel opus est percutant et groovy, poétique et sensible. Et surtout rempli de JOIE

https://www.youtube.com/@lesguetteurs

https://linktr.ee/les_guetteurs

https://tr.ee/BWj_HE2eVs

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 5 avril à 19h30 en l’Eglise Saint-Roch !

Veni, Vidi, Legi.

Eglise Saint-Roch 296 rue Saint-Honoré 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4nL8ZBPux »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Depuis que le groupe est neu0301 en 2007 au0300 Boulogne-Billancourt (92), les Guetteurs chantent leur reggae comme un cri vers le Ciel. Les textes du chanteur Fratoun sont puissants et introspectifs. En live, lu2019u00e9nergie du groupe du00e9borde et su00e9duit le public, que ce soit en concert intime ou lors de plus grands shows. Leur premier album sort en 2014 : Guerriers Pacifiques. Les Guetteurs rencontrent alors leur public et commencent au0300 eu0301cumer festivals et salles de concerts. En 2016 ils sortent un deuxieu0300me album : Tatoueu0301, qui les nommera aux victoires du reggae. En 2018, ils sont au0300 lu2019affiche du ceu0301leu0300bre festival Reggae Sun Ska. Apru00e8s un EP u00e9lectronique en 2021 (Soleil Noir), enregistru00e9 pendant les confinements, les Guetteurs reviennent en 2023 avec un nouvel album : rendez-vous le 9 juin ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « lesguetteurs », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/6kVKMzyZrrf4_a-huPEuQRhpNpVBlyNGPRf5Qu8zom622xOSfaBQ5sRWiGoVKVlNK1DY0SCU9Q=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCnIRmt5kiTEcsH-S6hVUGpQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@lesguetteurs »}, {« link »: « https://linktr.ee/les_guetteurs »}, {« link »: « https://tr.ee/BWj_HE2eVs »}]

Cercle Saint-Honoré