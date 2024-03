(RE)GÉNÉRATION – Exposition du Prix Reiffers Art Initiatives Acacias Art Center Paris, vendredi 26 avril 2024.

Du vendredi 26 avril 2024 au samedi 08 juin 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

L’exposition collective (RE)GÉNÉRATION présente le travail de 5 artistes contemporains sélectionnés par le comité artistique de Reiffers Art Initiatives.

La troisième exposition du Prix Reiffers Art Initiatives réunit 5 artistes émergents de la scène contemporaine : Majd Abdel Hamid, Alex Ayed, Clédia Fourniau, Garance Früh et Aïcha Snoussi.

Sous le commissariat de Vittoria Matarrese, ancienne directrice artistique de la Villa Médicis à Rome et ex-curatrice au Palais de Tokyo à Paris, aujourd’hui directrice de la Fondation Bally en Suisse, l’exposition réunira les œuvres des cinq artistes sélectionnés par le comité artistique pour concourir au Prix Reiffers Art Initiatives.

Majd Abdel Hamid, Alex Ayed, Clédia Fourniau, Garance Früh et Aïcha Snoussi sont tous de la même génération, nés entre la fin des années 80 et le début des années 90, mais ce qui les lie est bien plus profond. Leur manière de raconter le monde, la liberté des récits et des formes, l’ailleurs imaginaire que chacun de ces artistes évoque, propose une forme de régénération du regard, de l’histoire, de la pratique.

Le fond de dotation Reiffers Art Initiatives a pour mission de soutenir la jeune création contemporaine et la diversité afin de faire émerger à l’international la nouvelle scène artistique française.

Acacias Art Center 30 rue des Acacias 75017

Contact : https://www.reiffersartinitiatives.com/exposition/exposition-du-prix-reiffers-art-initiatives-2024/ +33148019729 contact@reiffersartinitiatives.com

©Axle Jozeph / Reiffers Art Initiatives De gauche à droite : Garance Früh, Clédia Fourniau, Aïcha Snoussi et Majd Abdel Hamid ©Axle Jozeph / Reiffers Art Initiatives. Sur cette photo, Alex Ayed est absent, son travail est symbolisé par son oeuvre Untitled (Seagull), 2023, Taxidermied seagull 37x25x10 cm (14 5/8 x 9 7/8 x 4 in)