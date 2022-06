[RÉGATES] Les Voiles de la Dives Dives-sur-Mer, 15 août 2022, Dives-sur-Mer.

[RÉGATES] Les Voiles de la Dives

Estuaire de la Dives, Cabourg, Dives-sur-Mer et Houlgate Dives-sur-Mer Calvados

2022-08-15 – 2022-08-18

Dives-sur-Mer

Calvados

Dives-sur-Mer

Plaisanciers et amateurs de voile de la Baie de Seine et au-delà, participez à 4 jours de régates, de rencontres et d’animations ! Voiliers, croiseurs et dériveurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous incontournable organisé avec la complicité et la participation des sociétés nautiques voisines. Les festivités se concluront par une parade nautique et un cocktail de clôture au club-house le jeudi. Régate de Houlgate le lundi à 11h30, de Dives le mardi à 12h15 et de Cabourg le mercredi à 13h.

Plaisanciers et amateurs de voile de la Baie de Seine et au-delà, participez à 4 jours de régates, de rencontres et d’animations ! Voiliers, croiseurs et dériveurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous incontournable organisé avec la complicité et la…

contact@srd-yachtclub.fr https://www.srd-yachtclub.fr/les-voiles-de-la-dives-2022/

Plaisanciers et amateurs de voile de la Baie de Seine et au-delà, participez à 4 jours de régates, de rencontres et d’animations ! Voiliers, croiseurs et dériveurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous incontournable organisé avec la complicité et la participation des sociétés nautiques voisines. Les festivités se concluront par une parade nautique et un cocktail de clôture au club-house le jeudi. Régate de Houlgate le lundi à 11h30, de Dives le mardi à 12h15 et de Cabourg le mercredi à 13h.

Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-24 par