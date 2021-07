Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Régates Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

14 et 15 août : Croiseurs et Voiliers

22 août : La Solidaire du Bassin n°2 : Croiseurs / Monotypes

28 août : La Ronde du Bassin : Croiseurs/ Monotypes/ Challange CVA RÉGATES

+33 5 56 83 05 92

Cercle de la Voile Arcachon

