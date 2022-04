Régate WINDSURFER en Baie de Morlaix Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Carantec Finistère Venez participer à la régate Windsurfer en Baie de Morlaix, ou observer les courses sensationnelles qui auront lieu sur deux jours ! Au programme : SAMEDI 23 AVRIL

10h00 – 12h00 : confirmation des inscriptions

10h00 – 12h00 : distribution des Windsurfer en location

15h00 : Premier signal d’avertissement

Courses à suivre / Parcours construit DIMANCHE 24 AVRIL

10h00 : Premier signal d’avertissement RAID 1 : Départ plage du Kélenn

Tour de Callot via la Passe au Moutons

Plongeoir de la Grève Blanche comme marque de parcours

Remontée vers la plage nord de Callot (Arrivée) Pique-nique RAID 2 : Départ plage nord de Callot

Parcours à définir en Baie de Morlaix suivant conditions (Ile Louët – Château du Taureau – Ile Noire – Ile Stérec – Térénez…)

retour plage du Kélenn ( Arrivée)

15h30 : Cérémonie de clôture avec remise des prix et pot Vous souhaitez participer à la course et vous inscrire ? Cliquez sur le bouton “Réserver en ligne” !

