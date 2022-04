Régate voile : les ducs de Nemours

Régate voile : les ducs de Nemours, 29 avril 2022, . Régate voile : les ducs de Nemours

2022-04-29 – 2022-05-01 Avec des concurrents faisant preuve de fair-play et de bonne humeur, les régates “les ducs de Nemours” sont le théâtre du Championnat de France de la classe Star. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville