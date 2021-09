La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Régate : Trophée des solitaires La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Régate : Trophée des solitaires La Seyne-sur-Mer, 9 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Régate : Trophée des solitaires 2021-10-09 – 2021-10-10 Port de Saint Elme Base nautique de Saint Elme

La Seyne-sur-Mer Var 2 jours de régates sportives et conviviales en Baie des Sablettes pour les dériveurs solitaires : ILCA, yole OK, Europe, Finn. ycsablettes@free.fr +33 4 94 30 52 49 http://www.ycsablettes.org/ dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Port de Saint Elme Base nautique de Saint Elme Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.0769#5.89912