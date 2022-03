Régate Tresco 2022 Paimpol, 26 mai 2022, Paimpol.

Régate Tresco 2022 Paimpol

2022-05-26 – 2022-05-28

Paimpol Côtes d’Armor

Cette régate qui se déroule d’habitude entre MORLAIX et Guernesey, réunit environ 80/90 bateaux et 600/700 équipiers. Elle aura lieu du 25 au 29 mai 2022. 1ère manche Morlaix Paimpol – 2ème manche Paimpol Perros Guirec – 3ème manche Perros-Guirec Morlaix

La régate et les équipiers feront escale au port de Paimpol du 26 mai (écluses 15h le 26/05) au 28 mai (écluses 6h30) .

http://www.yc-morlaix.com/

Paimpol

