Régate. Teignouse's Cup Quiberon, 7 mai 2022

Régate. Teignouse's Cup

2022-05-07 – 2022-05-08

Quiberon

Régate de dériveurs skiff et classiques, doubles et solitaires. Manifestation devenue incontournable chez les « Skiffeurs » et autres dériveurs qui ne cessent de rejoindre cette épreuve ! Avec plus de 110 bateaux en 2019, La Teignouse’s Cup est devenu la régate à ne pas manquer au niveau National!L’événement des 20 ans en 2020 et 2021 n’a malheureusement pas eu lieu et nous avons fort à penser que 2022 sera de nouveau une belle édition !C’est aussi et surtout bien plus qu’une simple régate !C’est un événement qui se déroule autant sur l’eau que à terre !Concernant la régate : plusieurs catégories de bateaux viennent régater en baie de Quiberon :– les Skiff / nouveaux dériveurs (skiff : B14, laser 4000, 29er, 49er, RS800, ISO, RS700…)en inter-série (grade 5A).– les Open bics seront là pour la 8ème année !!! Ce sera également une épreuve sélective au championnat de France Flotte collective.– Les RS Feva bateaux en double : ce doit être une étape de leur circuit national 2022 !!!Depuis 8 ans une série supplémentaire a été créée pour faire grandir l’événement : La classique double : ouverte à tous les dériveurs double classique comme les 420, 470, Vauriens. Et ils seront encore plus nombreux cette année.Le trophée Claude LESAGE (raid avec remise des prix spécial) aura lieu pour la quatrième année consécutive et est maintenant bien ancré.Plus de 150 dériveurs solitaires ou doubles sont attendus pour les 22 ans de cette régate conviviale, qui permet au plus jeunes (en OPEN BIC) de s’initier et régater avec les skiffs les plus rapides du moment.Les régates se déroulent devant le club sur des parcours construits.Pendant 2 jours, plus de 70 personnes seront mobilisé pour que l’événement soit une totale réussite !

+33 2 97 30 56 54

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon

