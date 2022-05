Régate – Sound of Chausey Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

Saint-Lunaire

Régate – Sound of Chausey
Yacht club Saint-Lunaire
Boulevard du General de Gaulle
Saint-Lunaire

2022-08-06 – 2022-08-07 Yacht club Saint-Lunaire Boulevard du General de Gaulle

Une régate en habitable toujours aussi incontournable !

Information auprès du Yach Club de Saint-Lunaire.

Du samedi 6 au dimanche 7 août 2022 – Yacht Club de Saint-Lunaire

ycsl@ycsl.net
+33 2 99 46 30 04
http://www.ycsl.net/

