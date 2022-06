Régate : Remontée de la rivière de Morlaix

Régate : Remontée de la rivière de Morlaix, 10 septembre 2022, . Régate : Remontée de la rivière de Morlaix

2022-09-10 – 2022-09-10 Régate organisée par La loisirs Nautiques Services. club.nautique.carantec@wanadoo.f http://clubnautiquecarantec.com/ Régate organisée par La loisirs Nautiques Services. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville