2023-03-24 – 2023-04-26

Une nouvelle classe a fait son apparition dans le championnat UNCL : l’IRC Vintage. Son but, regrouper et faire courir les anciens bateaux de la flotte IOR et RORC construits entre 1965 et 1994. Une trentaine de bateaux en Méditerranée sont susceptibles de répondre à ces critères. Fidèle à son souhait d’ouverture, La Massilia Cup sera l’un des tous premiers événements à l’intégrer à son programme.



Réduire l’impact des activités humaines sur la nature est une quête en profondeur qui incite à remettre en question des habitudes dans le but d’en diminuer la trace carbonée.



La démarche inclut bien entendu la suppression du plastique à usage unique par l’utilisation de fontaines à eau et de gourdes, et l’adoption du « zéro papier » par le comité de course.

Ouverture de la saison, le CNTL-Marseille donnera le coup d’envoi des championnats IRC Méditerranée équipages et solo des régates phocéennes le 24 mars prochain.

