Régate Interrégionale Optimist Saint-Quay-Portrieux, 27 mars 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Sam. 26 et dim. 27 mars. Le Pôle Nautique accueille une régate interrégionale d’optimist (catégories minimes/cadets et benjamins/poussins). Régates le samedi après-midi et le dimanche matin.

polenautique@sudgoelo.fr http://www.polenautiquesudgoelo.fr/

