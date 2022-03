Régate Eurocup 29er Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Hyères Var Régate rassemblant 80 dériveurs 29er en équipage de 2 personnes de 15 à 18 ans avec les meilleurs européens. https://www.coych.org/contact/ Espace Nautique Hyérois 14 avenue du Docteur Robin Hyères

