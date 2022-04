RÉGATE ESTIVALE

RÉGATE ESTIVALE, 21 août 2022, . RÉGATE ESTIVALE

2022-08-21 11:00:00 – 2022-08-21 16:00:00 Régate multi-supports, ouverte aux licenciés, avec participation des stagiaires et moniteurs estivaux. cn.moutiers@orange.fr +33 6 23 94 83 36 dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville