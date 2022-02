RÉGATE DU CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

RÉGATE DU CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS Palavas-les-Flots, 13 février 2022, Palavas-les-Flots. RÉGATE DU CERCLE NAUTIQUE DE PALAVAS Palavas-les-Flots

2022-02-13 – 2022-02-13

Régate du Cercle Nautique de Palavas
Challenge Nautique de Palavas
Grand prix de Palavas
cn.palavas@wanadoo.fr
+33 4 67 68 97 38
http://www.cercle-nautique-palavas.com/grand-prix-de-palavas

