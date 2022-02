Régate d’hiver – Voilier habitable Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Régate d’hiver – Voilier habitable Saint-Valery-en-Caux, 3 avril 2022, Saint-Valery-en-Caux. Régate d’hiver – Voilier habitable Club nautique valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux

2022-04-03 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-03 Club nautique valeriquais 40 quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Venez admirer la régate depuis le front de mer de 11h30 à 16h30.

Sous réserve des conditions météos.

contact@cnvaleriquais.fr +33 6 26 91 48 89 https://www.cnvaleriquais.fr/

