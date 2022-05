REGATE D’ETE

REGATE D'ETE, 16 juillet 2022

2022-07-16 – 2022-07-16 Ouvert à tous les licenciés FFV. Sous condition météo.

Renseignements au 03 91 21 44 32 Ouvert à tous les licenciés FFV. Sous condition météo.

Renseignements au 03 91 21 44 32

