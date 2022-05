Régate des Zèbres Plouër-sur-Rance, 4 juin 2022, Plouër-sur-Rance.

Régate des Zèbres Port D61 Plouër-sur-Rance

2022-06-04 – 2022-06-06 Port D61

Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor Plouër-sur-Rance

La régate des Zèbres en Rance, créée en 1992 et grande classique de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo, tire son nom de la tourelle des Zèbres qui est une marque de parcours que les participants virent à proximité du barrage de la Rance. Une des particularités de l’épreuve est sa visibilité de n’importe quel point des rives de la Rance d’où les spectateurs peuvent voir, admirer, photographier, filmer le ballet des bateaux, tirant des bords ou évoluant sous spis multicolores, encourager de la voix leurs copains régatiers… Cette régate qui paraît facile est en réalité une épreuve sportive très complète : virements de bords rapprochés sur un plan d’eau encombré, envois de spi et affalages, courants et contrecourants, bancs de sables sournois et le passage du pont Saint Hubert Tout ceci dans le cadre magnifique de la Rance avec une ambiance festive et chaleureuse au port de plaisance de Plouër. Programme Samedi 4 Juin : nde 8h30 à 10h : confirmation des inscriptions et remise des dossiers course sous le chapiteau SNBSM au port de Plouër. Emargement et Briefing des coureurs. nA suivre : sortie du port n10h30 1er signal d’avertissement pour la première course du jour n17h : rentrée au port n18h30 : Résultats et pot de l’amitié nLe soir, à partir de 19h45: soirée des équipages au restaurant de la cale à Plouër n(24€ par personne) Attention réservez tôt car les places sont limitées Dimanche 5 Jui 9h30 : Emargement sous le chapiteau suivi du briefing n11h : sortie du port de Plouër pour une ou 2 manches n11h30 Premier départ de la course n°2 n17h30 Rentrée au port nAprès la 1ère course le programme sera indiquée par VHF 77 par la Comité de course en fonction des conditions météo n18h30 Proclamation des résultats et remise des Prix près du chapiteau pour les bateaux qui ne régateront que 2 jours nSoirée libre Lundi 6 jui 9h30 : Emargement nBriefing à 10h nA suivre sortie du port n11h 1er signal d’avertissement pour une ou deux courses de façon à étaler les passages de l’écluse du barrage entre 15h et 17h maxi. n18h : Remise des prix au Cunningham’s Saint-Malo

siege@snbsm.com +33 2 23 18 20 30 https://snbsm.com/habitable/regates-et-manifestations-nautiques/regate-des-zebres/

