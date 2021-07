Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Régate de trainières Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Régate de trainières Ciboure, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ciboure. Régate de trainières 2021-07-03 – 2021-07-03

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Programme à confirmer

-16h30 : 4° Régate Féminine de St Jean de luz / Ciboure avec les 11 équipages participant à la ligue féminine de trainière (Liga ETE) dont notre équipe locale, LAT.

-17h45 : 29e Régate masculine de St Jean de luz / Ciboure . Les équipages masculins s’élanceront à 17h45, la régate comptera pour la ligue ARC1 (2° division) avec là aussi la participation de notre équipe masculine LAT. Programme à confirmer

Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville 43.39122#-1.67144