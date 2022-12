Régate de Noël – Régate de Voiliers de l’Internationale Classe RG65 Marans Marans Marans Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Régate de Noël – Régate de Voiliers de l'Internationale Classe RG65 Marans, 17 décembre 2022, Marans. 29 Rue du Bout des Barques ZI du Port – devant le club house Marans Charente-Maritime

Charente-Maritime Marans Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Régate des Voiliers de l’Internationale Classe RG65 comptant pour le classement national RG65 France et le championnat interne « La Chasse au Dahu ».

Parcours sur le Port de Marans, devant le Club House de l’association.

Départ à partir de 14h30. cvmarans@ovh.fr +33 5 46 01 18 29 ZI du Port – devant le club house 29 Rue du Bout des Barques Marans

