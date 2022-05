Régate de Ligue extrême glisse, 1 mars 2023, .

Régate de Ligue extrême glisse

2023-03-01 – 2023-10-31

Trois villes se partagent les spots : Marignane, La Ciotat et Hyères. Chacune d’entre elles fait une demande et propose des dates pour des régates à domicile. Selon la météo, la course peut changer de lieu (au pire être annulée). Et certains matériels peuvent ne plus plus être autorisés le jour prévu.

Affaires à suivre…

Il faut espérer que les vents soient propices !



En fonction de la météo, le championnat de ligue extrême glisse (régate itinérante) pourrait avoir lieu sur le fabuleux spot du Jaï.



Soyez à l’affut !



Renseignements http://www.cnmarignanais.fr

base@cnmarignanais.fr +33 4 42 09 02 18 https://www.cnmarignanais.fr/

