Finistère De 10h à 18h : Puces de mer

De 14h à 18h : Régate d’Optimist (réservé aux adultes)

Petite restauration – entrée gratuite.

Plage de la Belle Étoile au Cabellou.

Information appak2990@gmail.com

Tél. 06 83 26 19 23

Organisé par l’APPAK (association des pêcheurs plaisanciers de l’anse de

