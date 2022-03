Régate de La Baie / Baiako Itzulia Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Régate de La Baie / Baiako Itzulia Ciboure, 26 mars 2022, Ciboure. Régate de La Baie / Baiako Itzulia Ciboure

2022-03-26 – 2022-03-26

La Régate de la Baie de Saint Jean (Baiako Itzulia) est une régate labellisée qui permet aux équipages de se qualifier pour les championnats de France d'aviron de mer. De nombreux clubs Basques, Français mais aussi Catalans prendront part à cette régate. Environ 150 concurrents sont attendus à cette régate. L'épreuve consiste à réaliser une distance de course de 6000 m, en réalisant deux tours d'un parcours composé de trois bouées de passage. Le départ des bateaux se fera à partir de la plage des dériveurs à Socoa à partir de 13h30.

