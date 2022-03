Régate d’Aviron le Dimanche 20 Mars. La nautique Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Régate d'Aviron le Dimanche 20 Mars.

La nautique, le dimanche 20 mars à 09:00

**Le matin :** Régate Tete de Rivière de Cenon à la Nautique : 3000 m. **L’après-midi :** Course en ligne du pont Lyautey jusqu’à la Nautique : 500 m. Championnats jeunes ligue nouvelle aquitaine Aviron de 9h à 15h. La nautique 1 rue Henri Boucher 86100 Chatellerault Châtellerault Vienne

2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T16:00:00

