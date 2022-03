Régate critérium départemental Lourenties, 23 avril 2022, Lourenties.

Régate critérium départemental Lourenties

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23

Lourenties Pyrénées-Atlantiques Lourenties

Régate ouverte à tous les dériveurs et quillards, elle regroupe des coureurs de tout âge, adultes et jeunes. Pour personnes valides et personnes en situation de handicap.

9h à 10h15 : Accueil, inscriptions et affichage des IC à la base nautique du Gabas.

Mise à l’eau des bateaux : 9h à 10h45

Réunion préparatoire : 10h45

Premier signal d’avertissement : 11h00

Résultats et remise des prix : 17h00

Le nombre de courses est à la discrétion du Comité de Course avec un maximum de 4.

Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00.

Régate ouverte à tous les dériveurs et quillards, elle regroupe des coureurs de tout âge, adultes et jeunes. Pour personnes valides et personnes en situation de handicap.

9h à 10h15 : Accueil, inscriptions et affichage des IC à la base nautique du Gabas.

Mise à l’eau des bateaux : 9h à 10h45

Réunion préparatoire : 10h45

Premier signal d’avertissement : 11h00

Résultats et remise des prix : 17h00

Le nombre de courses est à la discrétion du Comité de Course avec un maximum de 4.

Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00.

+33 5 59 21 96 50

Régate ouverte à tous les dériveurs et quillards, elle regroupe des coureurs de tout âge, adultes et jeunes. Pour personnes valides et personnes en situation de handicap.

9h à 10h15 : Accueil, inscriptions et affichage des IC à la base nautique du Gabas.

Mise à l’eau des bateaux : 9h à 10h45

Réunion préparatoire : 10h45

Premier signal d’avertissement : 11h00

Résultats et remise des prix : 17h00

Le nombre de courses est à la discrétion du Comité de Course avec un maximum de 4.

Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00.

Syndicat tourisme Nord Béarn Madiran (29)

Lourenties

dernière mise à jour : 2022-03-21 par