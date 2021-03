Régate – Championnat d’automne, 30 octobre 2021-30 octobre 2021, Dinard.

Régate – Championnat d’automne 2021-10-30 – 2021-10-31

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Régate organisée par le Yacht Club de Dinard.

Parcours technique autour de bouées gonflables disposées en mer.

Flying 15 et Voile légère.

Toutes les dates:

– 25 et 26 septembre

– 2 et 3 octobre

– 16 et 17 octobre

– 30 et 31 octobre

Baie de Dinard, Port-Blanc & Baie de Saint-Malo

yacht-club-dinard@wanadoo.fr +33 9 66 91 14 32 https://yacht-club-dinard.fr/

Régate organisée par le Yacht Club de Dinard.

Parcours technique autour de bouées gonflables disposées en mer.

Flying 15 et Voile légère.

Toutes les dates:

– 25 et 26 septembre

– 2 et 3 octobre

– 16 et 17 octobre

– 30 et 31 octobre

Baie de Dinard, Port-Blanc & Baie de Saint-Malo