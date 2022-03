Régate “Antipolis” Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Alpes-Maritimes Antibes La société des Régates d’Antibes organise cette course pour les séries habitables.

Infos et inscriptions sur sr-antibes.fr +33 4 93 61 81 31 Antibes

