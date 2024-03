Regards sur Vouziers Les Tourelles Vouziers, samedi 20 avril 2024.

Regards sur Vouziers Les Tourelles Vouziers Ardennes

Le Comité d’Histoire Régionale vous propose une journée du découverte du patrimoine et de l’histoire de Vouziers le 20 avril avec un matinée de conférences et une visite de la ville avec différentes étapes commentées. Cette événement est proposé en collaboration avec le Centre d’Etudes Vouzinoises Octave-Guelliot et le Centre d’Etudes Argonnais, Voies Navigables de France, l’Inventaire Général du Patrimoine et la ville de Vouziers. L’occasion de découvrir l’histoire de la ville, de ses origines à aujourd’hui en passant par les phases importantes de son développement.Conférences à partir de 9h30 :– Mot introductif, M. le Maire de Vouziers,– “Vouziers au Moyen-Âge et à l’époque moderne” par Emmanuel Grossin– “L’apogée de Vouziers à la fin du XIXe siècle”‘ par Florent Simonet– “Economie et population d’après la 2e Guerre Mondiale” par Gilles Déroche– “Albert Caquot, originaire de Vouziers, son héritage” par Michel BaudierEn après-midi à partir de 14h20 :Découverte des différentes phases de développement de la ville à travers le patrimoine bâti. Du patrimoine de la reconstruction, au patrimoine religieux (intervention de l’Inventaire Général du Patrimoine), en passant par le tribunal de Vouziers et le barrage à aiguilles gérer par Voies Navigables de France (intervention VNF).Gratuit et ouvert à tous.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Les Tourelles 6 rue Henrionnet

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-regards-sur-vouziers-samedi-20-avril-2024-1709054198

L’événement Regards sur Vouziers Vouziers a été mis à jour le 2024-03-28 par Ardennes Tourisme