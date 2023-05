« Regards sur un regard » Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

« Regards sur un regard » Centre Paris Anim' Rachid Taha ex La Chapelle, 9 mai 2023, Paris. Du mardi 09 mai 2023 au samedi 03 juin 2023

.Tout public. gratuit

Exposition évènement de 35 collages originaux exposés au Centre Paris Anim’ Rachid Taha en hommage au chanteur éponyme du centre. VERNISSAGE JEUDI 11 MAI 2023 À 18H30 avec le participation de la violoncelliste Laure Volpato sur une lecture des textes de Rachid Taha De cette participation est née une exposition de 35 collages originaux exposés au Centre Paris Anim’ Rachid Taha en hommage au chanteur éponyme du centre En hommage au chanteur Rachid Taha, 250 artistes issus de 49 pays différents ont répondu au challenge, lancé en ligne par le Paris Collage Collective de Petra Zehner, de confectionner un collage à partir d’un portrait réalisé par le photographe Marc-Antoine Serra. Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 Paris Contact :

