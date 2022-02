Regards sur Plozévet Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Regards sur Plozévet Archives Départementales, 17 février 2022, Nantes.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Ciné-conférence. Entre 1961 et 1965, la commune de Plozévet fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire à l’initiative du Musée de l’Homme. Sous l’égide de Monique et Robert Gessain, une équipe de chercheurs filme le quotidien, capte les ambiances et recueille des témoignages. Une nouvelle analyse de ce fonds audiovisuel remarquable, conservé au musée de Bretagne, revalorise la démarche scientifique.Le programme inclut le film « Au bourg » de Robert et Monique Gessain (1966, 50 min.) et un montage de rushes inédits (2021, 10 min.), et est suivi d’une rencontre avec Bernard Paillard, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Dans le cadre de « C’était hier en images » avec la Cinémathèque de Bretagne, qui propose tout au long de l’année une plongée dans les bobines de films amateurs et professionnels. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

