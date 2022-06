Regards sur l’Irlande du Nord Centre Culturel Irlandais, 8 juin 2022, Paris.

Le mercredi 08 juin 2022

de 18h30 à 21h30

. gratuit Entrée libre, réservation conseillée

Pour célébrer notre partenariat depuis 2014 avec l’Arts Council et le British Council d’Irlande du Nord, le CCI présente cette soirée d’arts visuels, de littérature, de musique et de film nord-irlandais.

Au cours de cet évènement sera lancé Nothing lasts forever…, une série de podcasts conçue par Nora Hickey M’Sichili et l’écrivain Neil Hegarty en réponse au centenaire de la Partition de l’Irlande et à la création de l’Irlande du Nord. Pour cette série d’essais audios commandée par le CCI, des écrivains ayant des liens étroits avec l’Irlande du Nord ont été invités à réfléchir au thème de « l’impermanence ».

Allant de l’histoire personnelle, culturelle, familiale et politique, à l’Anthropocène et au changement climatique, elle explore l’idée à la fois dérangeante et encourageante que rien ne dure éternellement. Avec la participation de Jan Carson, Susannah Dickey, Carlo Gébler, Neil Hegarty, Nandi Jola, Gail McConnell, Brian McGilloway, Susan McKay, Henrietta McKervey, Maria McManus, Paul McVeigh et Kerri ní Dochartaigh.

Conversation à 18h30

Emma Campbell, activiste, artiste et universitaire et Sinead Bhreathnach-Cashell, conservatrice pour Northern Ireland Screen Digital Film Archive seront en conversation avec Ciara Hickey.

Concert de Dani Larkin à 20h30



Jeune auteure-compositrice-interprète, Dani Larkin est considérée comme l’une des étoiles montantes de la scène folk alternative irlandaise. Acclamé par la critique à sa sortie en 2021, son premier opus, Notes For A Maiden Warrior, lui a valu deux nominations – Meilleur album et Révélation de l’année – aux derniers Northern Ireland Music Prize et RTE Folk Awards. Programmée dans de nombreux festivals et invitée à partager la scène de Snow Patrol, Hothouse Flowers ou encore Rufus Wainwright, Dani est louée pour ses captivantes performances live. Ce soir, dans la cour du CCI, la guitariste qui a grandi à la frontière entre les comtés d’Armagh et de Monaghan viendra nous conter ses histoires inspirées du folklore celte ou de ses expériences personnelles, sur des mélodies et rythmes traditionnels intemporels…

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

