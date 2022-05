Regards sur les plantes sauvages du Calvados Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: 14740

Thue et Mue 14740 Thue et Mue L’exposition “Regards sur les plantes sauvages du Calvados”, créée par le Conservatoire botanique national de Brest et le Département du Calvados, met en avant quelques plantes emblématiques du territoire, souvent rares, en dévoilant leur richesse et leur fragilité.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Département du Calvados et l’État, l’antenne Normandie du Conservatoire botanique national de Brest a réalisé un inventaire de la flore du Calvados représentant globalement près de 250 000 données récoltées. En contrepoint à cette démarche scientifique, cette exposition de photographies présente quelques espèces emblématiques de la flore du Calvados et met en lumière les enjeux de sa préservation.

