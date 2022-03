Regards sur les collections Musée d’Art,Histoire et Archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Musée d'Art, Histoire et Archéologie, le samedi 14 mai à 16:00

Seront présentés les travaux d’une classe de 3e du collège Marcel Pagnol (Gravigny), d’une classe de CE1-CE2 de l’école Jean Moulin (Evreux) et ceux des élèves de moyenne section de l’école Joliot Curie (Evreux). Ce sera également l’occasion de découvrir les actions développées depuis le mois de janvier 2022 avec l’association AL2E de Nétreville. Le Service des publics vous propose d’aller à la rencontre des projets d’éducation artistique et culturelle menés cette année avec notamment les actions “La classe, l’oeuvre” pour les scolaires. Musée d’Art,Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00

