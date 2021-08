Annecy Église Sacré-Coeur de Mosinges Annecy, Haute-Savoie Regards sur l’église Sacré-Coeur de Mosinges Église Sacré-Coeur de Mosinges Annecy Catégories d’évènement: Annecy

À la fois sobre et moderne, cette église s’inscrit dans le renouvellement de l’architecture religieuse et de son ouverture au monde artistique contemporain. Bénéficiez de la présentation originale de cet édifice, conçu par les architectes Maurice Novarina et Claude Fay, sous l’égide du curé Lavorel. Visite conduite par Aude Thierrin, guide-conférencière. Visite en continue. Visite guidée : regards sur l’église du Sacré-Cœur de Mosinges. Église Sacré-Coeur de Mosinges avenue de la république Cran-Gevrier 74960 Annecy Annecy Cran-Gevrier Haute-Savoie

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T15:45:00

